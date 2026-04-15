

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Zafer Partisi Gençlik Kolları Sözcüsü Sıla Akbaba, düzenlenen haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada ülke gündemine, şehit haberlerine, Akbelen sürecine ve gençlik politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akbaba, “Ülkemiz artık suskun kalınacak değil, açıkça konuşulacak ve tavır alınacak bir süreçten geçmektedir” ifadelerini kullandı.

GENÇLİK KOLLARINDAN SERT MESAJLAR

Zafer Partisi Gençlik Kolları Sözcüsü Sıla Akbaba, Türk gençliğinin gündemine ilişkin haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Akbaba, konuşmasında Atatürk’ün “Bütün ümidim gençliktedir” sözünü hatırlatarak, gençliğin siyasi ve toplumsal sorumluluklarına dikkat çekti.

Akbaba, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Atamızın ‘Bütün ümidim gençliktedir’ sözünü bir temenni değil, bir sorumluluk çağrısı olarak görüyoruz.”

“ART ARDA ŞEHİT HABERLERİNE ALIŞTIRILMAK İSTENİYOR”

Konuşmasında şehit haberlerine de değinen Akbaba, toplumun duyarlılığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Türk milleti, art arda gelen şehit haberlerine alıştırılmak isteniyor.”

Akbaba ayrıca bazı toplumsal ve siyasi gelişmelere ilişkin eleştirilerde bulunarak, ülke genelinde yaşanan süreçlerin görmezden gelinmemesi gerektiğini ifade etti.

AKBELEN VURGUSU

Sıla Akbaba, Akbelen sürecine ilişkin değerlendirmesinde ise bu konunun parti için yeni bir gündem olmadığını belirtti.

“Akbelen mücadelesi Zafer Partisi için yeni bir gündem değildir.”

Akbaba, Genel Başkan Ümit Özdağ’ın 2023 yılında Akbelen’e gittiğini hatırlatarak, sürecin başından bu yana sahada olduklarını ifade etti.

SOSYAL POLİTİKALAR VE GENÇLİK ÇALIŞMALARI

Toplantıda “Tertemiz Türkiye Projesi” kapsamında yürütülen çalışmalara da değinildi. Bağımlılıkla mücadele ve gençlik politikaları üzerine değerlendirmelerde bulunan Akbaba, toplumda değişen bağımlılık profiline dikkat çekti.

Ayrıca üniversite çalışmaları ve gençlik yapılanmalarına ilişkin saha faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

TEŞKİLAT VE SAHA ÇALIŞMALARI

Akbaba, teşkilat çalışmalarına da değinerek Türkiye genelinde yürütülen ziyaret ve saha faaliyetlerinin devam ettiğini ifade etti. Gençlik Kolları’nın çeşitli illerde aktif çalışmalar yürüttüğü aktarıldı.

Açıklamanın ardından gençlik yapılanmasının saha çalışmalarını artırarak sürdüreceği, farklı şehirlerde program ve ziyaretlerin devam edeceği belirtildi. Sürece ilişkin siyasi ve toplumsal tartışmaların ise gündemde kalmayı sürdüreceği değerlendiriliyor.