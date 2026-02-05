İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "futbolda bahis" ve "şike" iddialarına ilişkin 5'i tutuklu 52 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Başsavcılıkça "futbolda bahis" ve "şike" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede Zonguldakspor Futbol Kulübü AŞ "suçtan zarar gören", Ankaraspor ve Nazillispor ise "malen sorumlu" olarak yer aldı.

Ankaraspor Kulübünün sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazillispor Başkanı Şahin Kaya'nın da aralarında bulunduğu 52 kişinin "şüpheli" olduğu iddianamede, şüphelilerden 5'i tutuklu bulunuyor.

İddianamede şüphelilerin "şike anlaşmasının varlığını bilerek spor müsabakasının anlaşma doğrultusunda sonuçlanmasına katkıda bulunmak" suçundan cezalandırılması istenirken ayrıca spor müsabakalarını seyirden yasaklanması talep edildi.

Olay TFF 2. Lig Beyaz grupta 28 Nisan 2024 tarihinde Ankaraspor ile Nazlili Belediyesi arasında oynanan maçla başladı. Bu maç iki takım içinde kritikti. Maçın berabere bitmesi durumunda Nazillispor bir alt lige düşmekten kurtulacaktı. Ankaraspor ise bir üst lige çıkmak için play off’lara katılmayı garantilyecekti. Maç 0-0 berabere bitti. İki takımın da istediği olmuştu.

Maç sonrası ve ortaya çıkan iddialar nedeniyle maçın beraber bitmesi nedeniyle bir alt lige düşen Zonguldak Kümürspor A.Ş Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik nedeniyle dosyayı İstanbul’a gönderdi. Yapılan tespitlerin hem şike hem de bahis boyutu yer alıyor.

BERABAERLİK ÇİN YÜKSEK CİROLAR OYNANDI

Yasadışı bahis sitelerinde bu maçın berabere bitmesi için yüksek oranlar verildiği belirtildi. TFF’nin anlaşmalı olduğu özel araştırma şirketlerine hazırlattığı rapora “Müsabakanın gidişatının ve sonucunun usulsüz bahis kazançları elde etmek amacıyla usulsüz bir şekilde etkilendiğine dair açık ve güçlü bahis kanıtlarının bulunduğunu, hesapları izlenen bahis şirketlerinde maçın berabere bitmesi için son derece şüpheli maç öncesi bahislerin kaydedildiği, maçın berabere bitmesi için yapılan bahislerin tekli bahis cirosunun büyük çoğunluğunu (%93) oluşturulduğu, ayrıca bu seçim " 1x2 " piyasasındaki diğer tüm sonuçlardan ve "Toplam" piyasasındaki tüm olası sonuçlardan çok daha fazla ciro oluşturduğu, küresel bahis piyasasında maçın berabere biteceğine dair son derece şüpheli maç öncesi bahislerin de gözlemlendiği, (…)” ifadeleri kullanıldı.

TOPLAM ŞUT:0

Maçın bir diğer özelliği ise oynanan oyun. Ankaraspor’un en gölcü oyuncuları bu maçta oynamadı. İki takımın da kaleyi göre isabetli şutu hiç olmadı. Ligin en çok kol atan takımlardan Ankaraspor, en çok gol yiyen takımlarından biri de Nazilispor olmasına rağmen maçta hiç gol kaydedilmedi.

İddianamede maçtaki istatistikler şöyle sıralandı:

Toplam Şut: 0

İsabetli Şut: 0

İsabetsiz Şut: 0

Engellenen Şut: 0

Direkten Dönen Şut: 0

Taç Atışı: Ankaraspor: 24 - Nazilli Belediyespor: 21

Faul: Ankaraspor: 0 - Nazilli Belediyespor: 5

Ofsayt: Ankaraspor: 1 - Nazilli Belediyespor: 0

Korner: Ankaraspor: 2 - Nazilli Belediyespor: 0

Sarı Kart:Ankaraspor: 0 - Nazilli Belediyespor: 0