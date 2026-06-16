Bu artış haftalık bazda yüzde 291 olarak gerçekleşti. Yıl genelinde haftalık şikayetler genellikle 120 ile 190 bandında seyrederken haziran ayının başlamasıyla birlikte ani bir yükseliş yaşandı. Tüketiciler özellikle randevu alma sürecinde yoğun sorunlar yaşadığını belirtiyor.

Mayıs ayının son haftasında 47 olan şikayet sayısı haziranın ilk haftasında 184’e fırladı. Bu ani yükselişin temel nedeni yoğun seyahat dönemiyle birlikte vize talebindeki artış olarak görülüyor. Yaz aylarında Schengen ve diğer ülke vizelerine yönelik talepte ciddi yükseliş yaşanırken sistemlerin bu yoğunluğu kaldıramadığı anlaşılıyor. Şikayetvar verileri bu dönemde randevu sistemlerinde yaşanan aksaklıkların tüketicilerin en büyük gündem maddesi haline geldiğini ortaya koyuyor.

Vize aracılık ve danışmanlık hizmetlerine yönelik şikayetler son üç yılda düzenli olarak arttı. 2023 yılında 5 bin 825 olan şikayet sayısı 2024’te 6 bin 900’e çıktı. 2025 yılında ise 7 bin 320’ye ulaşarak rekor seviyeye geldi. Böylece iki yılda kategorideki şikayetler yüzde 25,7 oranında artış gösterdi. Bir önceki yıla göre artış yüzde 6 seviyesinde kalsa da toplam şikayet sayısındaki yükseliş tüketicilerin yaşadığı sorunların devam ettiğine işaret ediyor.

2026 yılı henüz tamamlanmamış olmasına rağmen şikayet sayısı 3 bin 383’e ulaştı. Bu durum sektördeki sorunların kısa vadede çözülmediğini ve yapısal iyileştirmelere ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Özellikle haziran ayındaki ani yükseliş 2026’nın da zor bir yıl olabileceğinin sinyallerini veriyor.

EN ÇOK ŞİKAYET EDİLEN KONULAR

Tüketicilerin yaşadığı sorunun yalnızca vize sonucuyla sınırlı olmadığı ortaya çıkıyor. Şikayetlerin önemli bölümü başvuru sürecinin ilk adımı olan randevu alma aşamasında yoğunlaşıyor.

TÜKETİCİLERİN EN SIK DİLE GETİRDİĞİ SORUNLAR

Tüketicilerin en çok şikayet ettiği konular arasında randevu bulunamaması ilk sırada yer alıyor. Başvuru süreçlerinin uzaması, evrak işlemlerindeki aksaklıklar, müşteri hizmetlerine ulaşılamaması, ücret iadesi taleplerinin gecikmesi ve başvuru durumu hakkında bilgi alınamaması da öne çıkan diğer sorunlar arasında. Randevu sistemlerinde yaşanan aksaklıklar tüketicilerin en önemli gündem maddesi haline geliyor. Birçok kişi sistemde uygun tarih bulamadığını ve sürekli “kontenjan dolu” uyarısıyla karşılaştığını belirtiyor.

MAĞDURİYET ÖRNEKLERİ VE YAŞANAN SORUNLAR

Platforma ulaşan şikayetlerde tüketiciler sistemsel sorunları detaylı şekilde anlatıyor. Bir kullanıcı hesabının kilitlendiğini ve randevular açıldığında hangi tarihi seçerse seçsin kontenjan dolu uyarısı aldığını ifade etti. Başka bir şikayette yaklaşık sekiz aydır randevu almaya çalıştığını ancak sistemde uygun tarih bulamadığını ve yetkililerden geri dönüş alamadığını belirtti. Bir diğer mağdur ise günlerdir sisteme giriş yapamadığını sürekli teknik hata aldığını ve destek ekibinden somut çözüm sunulmadığını dile getirdi. Vize randevu bekleme listesine kayıt olmak isterken sistem hata verdiğini söyleyenler de bulunuyor. Seyahat tarihinden haftalar önce başvuru yapmasına rağmen pasaportunun hâlâ teslim edilmediğini ve net bilgi alamadığını anlatan tüketiciler de mevcut.