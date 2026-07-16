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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Karayolları 14. Bölge Müdürü Yusuf Güneş ve beraberindeki heyet, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut’u makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmenin ardından, Söğüt çevre yolu üzerinde bulunan ve sık sık trafik kazalarının yaşandığı Bozüyük Yolu Kavşağında yerinde incelemelerde bulunuldu.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, kavşakta trafik güvenliğinin artırılması amacıyla sinyalizasyon sistemi (trafik ışıkları) kurulması yönünde karar alındı. Çalışmaların en kısa sürede hayata geçirilmesi için gerekli sürecin başlatılacağı ifade edildi.

Ayrıca, ilçede yapımına başlanması planlanan Söğüt–Bozüyük Karayolu Projesi hakkında da kapsamlı bir değerlendirme yapılarak karşılıklı istişareler gerçekleştirildi.