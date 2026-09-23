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Kaynak: DHA

Muğla’nın Milas ilçesinde, yelkenli tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışan 12 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenlerin, dikkat çekmemek amacıyla günlük ve şık kıyafetler giymesi dikkat çekti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, önceki gün saat 14.00 sıralarında Milas açıklarında yelkenli teknede bir grup kaçak göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, hareket halindeki yelkenli tekneyi durdurdu. Teknede 4’ü çocuk 12 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Öte yandan, teknede yakalanan kaçak göçmenlerin giyim tarzları da dikkat çekti. Göçmenlerin, dikkat çekmemek amacıyla günlük yaşamda kullanılan şık kıyafetler giydiği görüldü.