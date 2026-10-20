Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Sokak satıcısı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli, ekiplerin düzenlediği eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalandı.
ARAMALARDA UYUŞTURUCU VE NAKİT PARA ÇIKTI
Şüphelilerin üst ve ikamet aramalarında zehir tacirlerine darbe vuruldu:
3 parça halinde 23,5 gram metamfetamin, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 435 TL ele geçirildi.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.