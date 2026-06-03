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Siirt-Kurtalan kara yolunun Kezer Köprüsü mevkiinde, sürücülerinin kimlikleri ve araç plakaları henüz belirlenemeyen bir tır ile otomobil çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan tır yan yattı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle Kezer Köprüsü çevresinde trafik bir süre aksadı. Güvenlik güçleri bölgede önlem alırken, devrilen tırın kaldırılması ve yolun temizlenerek trafiğin yeniden açılması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.