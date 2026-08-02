Kaynak: DHA

Olay, öğle saatlerinde, Batı Mahallesi Kasaplar Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Musa T. ile Abdulkerim K., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralılar, çevredekiler tarafından hastaneye götürüldü. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili bazı şüpheliler gözaltına alınırken, polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.