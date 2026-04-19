Merkezde bulunan Kooperatif, Alan ve Algül mahallelerinde yağışın ardından çok sayıda iş yeri ve evin bodrum katlarını su bastı. İhbarlar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Kurtalan ilçesinin Sümer ve Tekel mahallelerinde de yoğun yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu; bazı iş yerlerinde su baskınları yaşandı ve kimi yollarda hasar meydana geldi.

Sümer Mahallesi’nde su basan iki ahırda bulunan bazı küçükbaş hayvanların telef olduğu, yem ve samanın da zarar gördüğü bildirildi.

Kurtalan Kaymakamı Samet Serin, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. AFAD ve Kurtalan Belediyesi ekiplerinin su tahliye çalışmaları ise devam ediyor.