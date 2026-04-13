Olay, kent merkezine bağlı Çal Mahallesi 207. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uzun süredir kullanılmadığı öğrenilen iki katlı metruk yapı, yağışların zemini zayıflatması sonucu aniden çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, enkaz altında herhangi bir kişinin bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla bölgede detaylı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde enkaz altında kimsenin olmadığı tespit edildi. Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için metruk yapıların tespiti ve yıkımına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.