Siirt’te etkili olan sağanak yağışlar bir yapının çökmesine neden oldu. Olay, kent merkezine bağlı Çal Mahallesi 207. Sokak’ta meydana geldi.

Uzun süredir kullanılmadığı öğrenilen iki katlı metruk bina, yağışlar nedeniyle zeminin zayıflaması sonucu aniden yıkıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, enkaz altında herhangi bir kişinin bulunup bulunmadığını tespit etmek amacıyla detaylı inceleme yaptı. Yapılan kontrollerde, göçük altında kimsenin olmadığı belirlendi.

Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için metruk yapıların tespiti ve kontrollü yıkım çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.