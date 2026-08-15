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Kaynak: İHA

Siirt’in Bahçelievler Mahallesi Cumhur Poturnak Caddesi’nde yer alan bir konuttan yayılan kötü kokular ve atık birikintileri üzerine bölge sakinleri durumu belediyeye bildirdi. İhbarı değerlendirerek adrese intikal eden Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, iki katlı yapıda geniş çaplı bir tahliye operasyonu başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda adresten yaklaşık 2 kamyon dolusu atık uzaklaştırıldı. Tahliye işleminin tamamlanmasının ardından söz konusu adreste detaylı hijyen ve ilaçlama uygulamaları gerçekleştirilerek olası halk sağlığı risklerinin önüne geçildi, mahalledeki görsel kirlilik giderildi.

Belediye yetkilileri, kent sakinlerinin yaşam kalitesini korumak ve hijyenik bir çevre sunmak adına gelen bildirimler doğrultusunda şehir genelindeki temizlik faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini aktardı.