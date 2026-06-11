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Kaynak: DHA

Siirt Conkbayır Mahallesi’nde bulunan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde, öğle saatlerinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen alevler kısa sürede büyürken, yoğun duman kentin birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine bölgeye Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangının çevredeki alanlara sıçramaması için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, tesiste soğutma çalışması yapıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.