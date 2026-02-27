Kış mevsiminin sert yüzünü göstermesiyle birlikte Siirt’in ilçelerinde hayat adeta durma noktasına geldi. Kar kalınlığının artmasıyla birlikte ulaşım ağında ciddi aksamalar yaşanıyor. Yetkililerden alınan son bilgilere göre, ulaşıma kapanan köy yollarının ilçelere göre dağılımı şu şekilde:

Şirvan: 38 köy yolu

Eruh: 30 köy yolu

Pervari: 30 köy yolu

Baykan: 16 köy yolu

Tillo: 3 köy yolu

EKİPLER TEYAKKUZDA: YOL AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



Siirt İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların mağduriyetini gidermek ve ulaşımı yeniden sağlamak amacıyla kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İş makineleriyle yürütülen çalışmalarda, önceliğin ana güzergahlar ve acil durum bildiren köyler olduğu belirtildi.

Kar yağışının ardından sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yetkililerden hayati bir uyarı geldi. Yapılan açıklamada, özellikle gece saatlerinde oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.