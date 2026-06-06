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Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Zorava bölgesinde, seyir halindeki bir yük kamyonunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin bir anda sardığı araçtan kendini dışarı atmayı başaran sürücü, olaydan yara almadan kurtuldu.

Zorava bölgesinde seyir halinde olan yük kamyonunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede aracın tamamını saran alevleri fark eden sürücü, aracı durdurarak durumu fark eder etmez kendini dışarı attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Eruh Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale çalışmaları esnasında bazı teknik aksaklıklar yaşanırken, yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Maddi hasarın oluştuğu araçta herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.