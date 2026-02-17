Siirt'in Baykan ilçesinde oyun oynarken girdiği menfezde sıkışan 11 yaşındaki Furkan Kurtay boğularak hayatını kaybetti.

Talihsiz olay, dün akşam saatlerinde Baykan ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde meydana geldi. İddiaya göre; Furkan Kurtay, dere kenarında oyun oynadığı sırada kaçan topunu çıkarmak için menfezin içine girdi. Bir süre sonra Furkan'a ulaşamayan ailesi, durumu jandarmaya haber verdi.

KURTARILAMADI

Menfeze sıkıştığı belirlenen ve yaralı olarak çıkartılan küçük çocuk, ambulansla Baykan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Furkan Kurtay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kurtay'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kurtay'ın cenazesinin, Gündoğdu köyündeki aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.