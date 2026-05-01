Siirt'te Kurtalan Caddesi üzerindeki Siirt Park AVM önünde Abdullah I. yönetimindeki otomobil ile Mehmet Z. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 56 AR 256 plakalı otomobil savrularak takla atıp ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Araçları içerisinde sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 2 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.