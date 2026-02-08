Siirt’te hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 15 kişi yaralanırken, 10 kişi gözaltına alındı.

Kavga, akşam saatlerinde merkeze bağlı Sarıtepe köyü Taraklı mezrasında meydana geldi. İddiaya göre, hayvan otlatan bir grup ile hayvanların ekinlere zarar verdiğini öne süren diğer grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 15 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kavgaya karıştıkları belirlenen 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.