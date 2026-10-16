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Kaynak: İHA

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde, dışarıdaki bir işletmeden temin ettikleri yiyecekleri tüketen 25 kişi, bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre, aralarında 12 öğrencinin de bulunduğu grupta yemek sonrasında mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri görüldü. Rahatsızlanan öğrenciler, veliler ve diğer vatandaşlar için sağlık ekiplerinden yardım istendi.

12'Sİ ÖĞRENCİ 25 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 25 kişi, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınarak müşahedeye alınan vatandaşların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

YİYECEKLERİN OKULLA BAĞLANTISI BULUNMUYOR

Rahatsızlığa yol açtığından şüphelenilen yiyeceklerin, okulla bağlantısı bulunmayan dışarıdaki bir işletmeden temin edildiği öğrenildi.