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Kaynak: AA

Siirt’in Kurtalan ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı 88’e yükseldi.

Kurtalan Kaymakamlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, Kayabağlar beldesinde dün ortaya çıkan zehirlenme şüphesine ilişkin sürecin devam ettiği belirtildi.

Sağlık kuruluşlarına başvuran 88 kişinin durumuna ilişkin açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

Sağlık kuruluşlarına müracaat edenlerin 77’sinin öğrenci, 11’inin ise diğer vatandaşlar olduğu tespit edilmiştir. Başvuranlardan 55’inin tedavisi ayakta gerçekleştirilirken 33 kişi hastaneye yatırılarak gözetim altına alınmıştır. Yapılan ilk değerlendirmelerde, rahatsızlanan kişilerden bazılarının Kayabağlar beldesinde hizmet veren bir işletmeden satın aldıkları tavuk dürümü yedikleri belirlenmiştir. Ürünlerin bir bölümünün okul kantininden paket halinde, diğer bölümünün ise doğrudan işletmeden temin edildiği bilgisine ulaşılmıştır. Olayın kaynağının ortaya çıkarılması için gerekli numuneler alınmış, yürütülen adli soruşturma çerçevesinde işletme sahibi gözaltına alınmıştır. Sağlık kuruluşlarında vatandaşların muayene, tedavi ve izlem süreçleri dikkatle sürdürülmekte, çalışmalar ilgili kurumlarla iş birliği içinde yürütülmektedir. Konuyla ilgili yeni bilgiler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Öte yandan AK Parti Siirt İl Başkanı Abdulhekim Gider ile İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi devam eden hastaları ziyaret etti. İki isim, Başhekim Prof. Dr. Servet Yolbaş’tan hastaların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.