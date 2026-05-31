Hayatlarını birleştiren genç çiftin mutlu gününe ortak olan Kayabağlar beldesi sakinleri, alışılagelmiş düğün konvoylarının dışına çıkarak fark yaratan bir organizasyona imza attı. Gelin arabasının arkasında saf tutan belde halkı, tarım araçları olan traktörlerini Türk bayraklarıyla donatarak süsledi.

Onlarca traktörün yan yana ve arkaya dizilmesiyle belde sokaklarında kilometrelerce uzayan devasa bir kuyruk oluştu. Korna sesleri ve yöresel ezgiler eşliğinde caddelerde tur atan traktör konvoyunun ucu bucağı görünmeyen muhteşem manzarası, gökyüzünden kameralara anbean yansıdı. Çevredeki vatandaşların şaşkınlık ve merak dolu bakışları altında ilerleyen bu sıra dışı konvoy, beldede adeta görsel bir şölen havası estirdi.

Söz konusu düğünde sadece traktörlerden oluşan araç kuyruğu değil, aynı zamanda bölgenin asırlık kültürleri arasında yer alan ancak günümüzde unutulmaya yüz tutmuş "damat ağacı" geleneği de yaşatıldı.

DAMAT AĞACI NEDİR?

Özenle süslenen; üzerine nakit paralar, taze meyveler ve çeşitli hediyeler asılan geleneksel bir ağaçtır.

Sağdıçlar ve düğüne katılan davetlilerin coşkulu halayları eşliğinde taşınan damat ağacı, renkli görüntülerin oluşmasını sağladı. Eğlenceli anların yaşandığı gelenekte davetliler, ağaç dallarında asılı duran hediyeleri ve paraları kapabilmek adına birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

Hem bölgenin temel geçim kaynağı olan tarım kültürüne dikkat çeken hem de geçmişten gelen köklü örf ve adetleri geleceğe taşıyan bu benzersiz düğün merasimi, gecenin geç saatlerine kadar süren coşkulu halaylar ve yöresel ikramlar eşliğinde hafızalara kazındı.