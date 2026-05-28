Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Siirt'te gerçekleştirilen bir doğa etkinliği, bölgenin milyonlarca yıl öncesine dayanan jeolojik tarihini gözler önüne serdi. Siirt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yılmaz Çekmen ve beraberindeki üniversite yürüyüş ekibi, Bağgöze köyü ile Botan Milli Parkı sınırları içinde kalan hat üzerinde 15 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdi. Ekip, güzergah boyunca çok sayıda fosil kalıntısıyla karşılaştı.

KÖY ÇOBANLARINDAN FOSİLLERLE AÇIK HAVA MÜZESİ

Yürüyüşün Bağgöze köyündeki havuzlu çeşme mevkiine ulaşan bölümünde, köyde hayvancılık yapan çobanların çevre dağlardan topladıkları fosilleri bir araya getirerek sergilediği görüldü. Herhangi bir akademik eğitim almamış olan yerel halkın, bölgenin doğal tarihine ait kalıntıları koruyarak adeta bir açık hava müzesi oluşturması dikkat çekti.

400 MİLYON YILLIK DENİZ CANLILARI KALINTILARI

Keşfedilen kalıntılara dair teknik detayları paylaşan Öğretim Görevlisi Yılmaz Çekmen, bölgede 35 milyon, 66 milyon ve hatta 400 milyon yıl öncesine uzanan geniş bir zaman dilimine ait fosillerin yer aldığını tespit ettiklerini açıkladı. Bulunan örnekler arasında;

Gastropodlar (karından bacaklılar),

Ammonitler (nesli tükenmiş deniz yumuşakçaları),

Deniz kestaneleri,

İstiridyeler ve çeşitli deniz omurgasızlarına ait kalıntılar yer alıyor.

JEOLOJİK HAREKETLER VE DEPREMLER AÇIĞA ÇIKARDI

Bölgedeki fosil yoğunluğunun temel nedeninin, milyonlarca yıl önce bu toprakların deniz sularıyla kaplı olmasından kaynaklandığını belirten Çekmen, tarih boyunca yaşanan şiddetli depremler ve jeolojik yükselmeler neticesinde deniz tabanının yukarı çıktığını ifade etti. Kireç ve toprak tabakaları altında sıkışarak taşlaşan canlı kalıntılarının bu sayede günümüze kadar korunduğunu dile getirdi.

Bağgöze ve Botan vadisi bölgesinin fosil çeşitliliği açısından yüksek bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Çekmen, alanın paleontoloji ve jeoloji disiplinleri açısından akademik olarak çok daha detaylı incelenmesi gerektiğinin altını çizdi.