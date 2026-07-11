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Kaynak: İHA

Siirt'te normal türlerinden çok daha büyük boyutlardaki bir etçil çekirge, bölge halkının odak noktası oldu.

Kent merkezine yakın bir mevkide yürürken karşılaştıkları devasa böceği fark eden vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemeyerek hemen cep telefonlarına sarıldı. Standart çekirge türlerine kıyasla oldukça iri ve yapılı olan bu canlıyı anbean kaydeden vatandaşların o anları, kısa sürede çevredekilerin meraklı bakışlarını üzerinde topladı. Alışılmışın dışındaki dev cüssesiyle görenleri şaşkına çeviren etçil çekirgenin o görüntüleri yoğun ilgi gördü.