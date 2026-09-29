Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerinin dönüşümlü olarak yürüttüğü çalışmalarda, bir hafta polis ekipleri, sonraki hafta ise jandarma personeli öğrencilere eğitim veriyor.

Program kapsamında Alparslan İlköğretim Okulu öğrencileri, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleriyle bir araya geldi. Öğrencilere trafik ışıklarının anlamı, temel trafik kuralları, yaya geçitlerinin güvenli kullanımı ve trafikte dikkat edilmesi gereken konular aktarıldı.

Teorik anlatımların ardından parkurda uygulamalı çalışmalara geçildi. Öğrencilerin trafik kurallarını yalnızca dinleyerek değil, uygulama yaparak da öğrenmeleri sağlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla devam eden eğitim programıyla çocukların erken yaşta trafik konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.