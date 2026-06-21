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Kaynak: İHA

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Çeltikbaşı köyünde biçerdöverden kaynaklandığı değerlendirilen yangında yaklaşık 50 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Çeltikbaşı köyünde bir tarlada hasat sırasında çıkan yangına jandarma ekipleri, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. Biçerdöverden kaynaklandığı değerlendirilen yangında yaklaşık 50 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Yetkililer, hasat döneminde biçerdöver kullanımında yangın riskine karşı daha dikkatli olunması konusunda çiftçileri uyardı.