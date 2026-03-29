Siirt ve Osmaniye il emniyet müdürlüklerinin uyuşturucu ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında ortak bir operasyon düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Baykan ilçesinde bulunan Şehit Bünyamin Torgut Polis Uygulama Noktası’nda şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada, yakıt deposuna saklanmış toplam 9 kilo 700 gram esrar bulundu.

Operasyon çerçevesinde D.K., S.G., A.B. ve R.K. isimli 4 şüpheli, “uyuşturucu madde ticareti” suçlamasıyla gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.