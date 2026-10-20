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Kaynak: Haber Merkezi

Siirt merkezli 7 ilde yasa dışı bahise yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 kişi serbest bırakıldı. Firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

1,5 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 17 Ekim'de 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden banka hesapları aracılığıyla suç gelirlerini topladığı tespit edilen şüphelilerin banka ve kripto hesapları incelendi.

Yapılan incelemelerde, hesaplarda 2025-2026 yılları arasında toplam 1 milyar 498 milyon 377 bin 676 liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.