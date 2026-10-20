Siirt merkezli 7 ilde yasa dışı bahise yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 kişi serbest bırakıldı. Firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Siirt merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 22 şüpheli tutuklandı - Resim : 1

1,5 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 17 Ekim'de 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

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Yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden banka hesapları aracılığıyla suç gelirlerini topladığı tespit edilen şüphelilerin banka ve kripto hesapları incelendi.

Yapılan incelemelerde, hesaplarda 2025-2026 yılları arasında toplam 1 milyar 498 milyon 377 bin 676 liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.