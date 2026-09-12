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Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Siirt Havalimanı'mız, bugün gerçekleşen İstanbul Havalimanı–Siirt seferiyle yeniden uçuş trafiğine açıldı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı.

"Siirt Havalimanı'mız, bugün gerçekleşen İstanbul Havalimanı–Siirt seferiyle yeniden uçuş trafiğine açıldı. 3 bin 135 metrekare büyüklüğündeki yeni terminal binamızın yanı sıra nizamiye, kule, apron bariyer ve teknik merkez binalarımızı yeniledik. Elektronik ve seyrüsefer sistemlerinin test, kontrol ve kalibrasyonlarını tamamlayarak gerçekleştirdiğimiz ilk uçuş, su takı töreniyle karşılandı. Yenilenen havalimanımız Siirt’imize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun."