Sinema dünyasının en özgün ve yenilikçi yönetmenleri arasında yer alan Christopher Nolan, bilindik anlatı kalıplarını kırmayı sevdiği kariyerinde, izleyiciyi adeta bir sihirbaz masasının başına oturttuğu 2006 yapımı The Prestige ile sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Christopher Priest’in aynı adlı romanından uyarlanan film, Viktorya dönemi Londra’sının sisli sokaklarında geçiyor ve iki yetenekli sihirbaz olan Robert Angier (Hugh Jackman) ile Alfred Borden’ın (Christian Bale) birbirlerini yok etmeye ant içen rekabetini merkeze alıyor.

İPUCU ARAYIŞI

Hikâye, Angier’in karısının bir su tankı gösterisi sırasında trajik bir şekilde can vermesiyle kökten değişir. Bu kazanın sorumlusu olarak Borden’ı gören Angier, duyduğu derin acıyı ve öfkeyi ömür boyu sürecek bir saplantıya dönüştürür. İki sihirbaz sahnede birbirlerini alt etmek için sınırları zorlar. Borden’ın olağanüstü "Nakledilen Adam" (The Transported Man) gösterisini çözmek ve ondan intikam almak isteyen Angier, teknoloji ile sihrin sınırlarını bulanıklaştıran Nikola Tesla’nın (David Bowie) kapısını çalar. Tesla’nın ürettiği gizemli makine, Angier’e benzersiz bir güç sağlarken, her iki karakteri de insanlıktan çıkaran karanlık bir girdaba çeker.

Nolan, filmin yapısını adeta klasik bir sihirbazlık numarası gibi kurgulamıştır: Vaat (The Pledge), Dönüş (The Turn) ve Prestij (The Prestige). Doğrusal olmayan kurgu dili, seyirciyi sürekli bir ipucu arayışına iterken; hırs, fedakarlık, ikilik (duinite) ve sanat uğruna kaybolan ruhlar temaları üzerinden derin bir psikolojik gerilim sunar. Film boyunca iki karakterin de büyük başarılar elde ederken kişisel hayatlarından ve benliklerinden neler feda ettiğine tanıklık ederiz.