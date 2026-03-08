Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Perihan Teyze karakteriyle hafızalarda yer eden deneyimli oyuncu, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle gündemde.

Geçtiğimiz yıl pankreas kanserine yakalandığını duyuran Onat, zorlu bir tedavi sürecinden geçtiğini ifade etmişti.

Tedavi sürecinin oldukça ağır geçtiğini belirten oyuncu, yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı: Hastalığının 2023 yılında başladığını söyleyen Onat, pankreas kanserinin en tehlikeli ve ölümcül hastalıklardan biri olduğunu dile getirdi. Bu süreçte “Neden ben?” diye sormak yerine hastalığı kabullendiğini söyleyen sanatçı, birçok ağır ameliyat geçirdiğini ve adeta cehennem gibi bir dönem yaşadığını ifade etti.

Kemoterapi ve radyoterapi tedavilerinin ardından bir süre rahatladığını ancak kanserin bağırsaklarına yeniden yayıldığını belirten Onat, bunun ardından da ciddi operasyonlar geçirdiğini söyledi. Yaklaşık altı aydır bağırsaklarının bir torbaya boşaldığını anlatan oyuncu, bunun oldukça zor bir süreç olduğunu dile getirdi.

Uzun süre sessiz kaldıktan sonra sosyal medya üzerinden sevenlerine seslenen Onat, son durumuyla ilgili ise şu mesajı paylaştı:

“Sevgili dostlar, uzun zamandır kendimle ilgili haber veremedim. Şu anda iyiyim. Hepinizi çok özledim ve çok seviyorum. Benden haberler şimdilik bu kadar. Sağlıkla kalın.”