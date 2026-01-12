Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinin kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Setten yansıyan samimi anlar, dizinin oyuncuları ve çekim sürecine dair detayları gözler önüne sererken, görüntüler sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Nostalji rüzgârı estiren paylaşımlar, izleyicileri yıllar öncesine götürdü.
Sihirli Annem’in kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinin kamera arkası görüntülerinin paylaşılması, izleyicileri yıllar öncesine götürerek sosyal medyada nostalji rüzgârı estirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Çok Okunanlar