Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, sigorta poliçesi ya da abonelik işlemlerinin otomatik yenilenmesine ilişkin sözleşmeye hüküm konulmayacağını belirtti. Ağaoğlu, "Konuyla ilgili tüketicinin bilgilendirilmesi, açık onayının da alınması gerekir. Belirli süreli abonelik sözleşmelerine, sözleşmenin belirlenen süre kadar uzayacağına ilişkin hükümler konulamaz” ifadelerini kullandı.

'SİGORTA ŞİRKETİNE BİLDİRİLMELİ'

Abonelik sözleşmelerinde sözleşmenin sona ereceği tarihe kadar tüketicinin talepte bulunması veya onay vermesi halinde uzatılabileceğini söyleyen Ağaoğlu, şirketin, kurumun tüketiciye teklif vermesi ve şartları sunması gerektiğini açıkladı. Ağaoğlu, "Poliçeler habersiz yenilendiğinde bankaya mümkünse yazılı itirazda bulunulmalı. Sonra da yenilemede şartlar konusunda beyanın olmadığı sigorta şirketine bildirilmeli” dedi. Ağaoğlu, tüketicinin sigorta şirketinden gerekli dönüşü alamadığı takdirde tüketici hakem heyetlerine başvurabileceğini söyledi.

'YAZILI VE SESLİ ONAY ALINMASI GEREKİYOR'

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz ise tüketicinin her işlem için yazılı veya sesli onayın alınması gerektiğini vurguladı. Deniz, "Dolayısıyla sözleşme, poliçe, abonelik süre bitiminde otomatik olarak yenileniyor ancak otomatik yenilemede hangi miktar üzerinden, ne kadar bedelle gibi soruların cevapları askıda kalıyor” şeklinde konuştu.

'HAKEM HEYETİNE BAŞVURUN'

Deniz, tüketicilerden onay alınması gerektiğine parmak basarak, onay verilmeden, tüketicinin haberi olmadan ve hatta yenilendikten sonra gözden kaçabilecek bir SMS ile 'poliçenizi yeniledik' diye usulen bilgi verilen durumlarla ilgili tüketicinin eğer yenilemeye itirazı var ise bu konuda firmayı haberdar etmesi gerektiğinin altını çizdi. Deniz, “Yenileme döneminden sonra tüketicinin kendisinden otomatik tahsil edilmiş ücreti var ise iadesini talep etmeli. Firma bunu yerine getirmezse, e-Devlet üzerinden tüketici hakem heyetine başvuru yapılmalı. Tüketicinin onayı olmaksızın önceden alınan muvafakatnameyle sözleşmenin uzatıldığına ilişkin firma tespitlerinin, denetimlerin yapılması gerekiyor” dedi.