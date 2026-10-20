Kaynak: Haber Merkezi

Adana’da hasarlı araçları yeniden kazaya karışmış gibi göstererek 17 sigorta şirketini dolandırdığı öne sürülen şebekeye yönelik soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıktı.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin suç duyurusuyla başlatılan soruşturmada, 29 trafik kazasının kurgu olduğu tespit edildi. Şebekenin, aynı araçları farklı sürücülerle defalarca kazaya karışmış gibi göstererek sahte tutanak ve evraklarla sigorta şirketlerinden ödeme aldığı belirlendi.

İHBAR SORUŞTURMANIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, 7 Kasım 2025’te Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Başvuruda, aynı kişiler arasında gerçekleştiği görülen onlarca kazada eksperlerin araçları göremediği, kaza tespit tutanaklarındaki imzaların belgeler arasında farklılık gösterdiği ve 29 trafik kazasının kurgulandığının tespit edildiği bildirildi. İhbar üzerine başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ve Örgütlü Suçlar Büro ekipleri, soruşturma kapsamında şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan incelemelerde, şebekenin eski model, hasarlı, hacizli veya rehinli, trafikten men edilmiş ve HGS, PTS ya da yakıt kaydı bulunmayan araçları kullandığı belirlendi. Şüphelilerin, Kozan ilçesindeki kamerasız köy yollarında ve ıssız bölgelerde göstermelik kazalar düzenlediği, ardından sahte tutanak ve evraklar hazırladığı öne sürüldü. Araçlarda herhangi bir onarım yapılmadığı halde sigorta şirketlerinden ödeme alındığı tespit edildi. Soruşturma dosyasına göre, bazı araçlar kısa aralıklarla farklı sürücüler tarafından tekrar tekrar kazaya karışmış gibi gösterildi. 38 SY 957 plakalı aracın 13, 42 M 4017 plakalı aracın 9, 80 ABV 269 plakalı aracın ise 7 kazada kullanıldığı belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, organizasyonun sürücü, çekici, plaka basımı, kaporta, hasar danışmanlığı ve avukatlık ayağını da ortaya çıkardı. Dosyada, şebekenin liderinin Ali O. olduğu, ortakları arasında ise kaporta ustası Adem T. ile Malik S., Alkan D., Mehmet Can A. ve Salih K.’nin bulunduğu belirtildi. İddialara göre kaporta ustası Adem T., kaza süsü verilen araçları iş yerinde onarılmış gibi gösterdi. Kazalarda Osman M., Nevin K. ve Zeynep T.’ye ait araçların kullanıldığı öne sürüldü. Alparslan T., Taha T. ve Oğuzhan A.’nın ise çekici sahibi olarak çalışmayan araçları kaza yerlerine taşıdığı tespit edildi. Soruşturma dosyasında Hasan D., Kürşat K., Ramazan Ö., İsmail Ö., Ufuk Tanyeli S., Hazar A., Serkan Ö., Furkan S., Cafer A., Mehmet Ş., Onur M. ve Hüseyin A. da sürücü havuzunda yer alan isimler arasında sıralandı.

KAZA ANINDA TELEFONLA TALİMAT VERDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Dosyadaki iddialara göre Malik S., kurgulanan kazaları organize ediyor, araçları temin ediyor ve kaza sırasında telefonla sürücülere “İleri gel, geri gel, dur, yavaş” şeklinde talimatlar veriyordu. Malik S.’nin ayrıca vekalet topladığı ve sigorta görevlilerini oyaladığı öne sürüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre, soruşturmada Yalçın A.’nın plaka basımıyla ilgilendiği, Malik S.’nin eşi Şeyma S. ile baldızı Hayriye B.’ye ait araçların da kazalarda kullanıldığı belirlendi. Soruşturma dosyasındaki bulgular, şebekenin araçlardan sürücülere, çekicilerden sahte evraklara kadar uzanan bir organizasyonla sigorta şirketlerinden haksız ödeme almaya çalıştığı iddiasını ortaya koydu.

BU YÖNTEMLE SİGORTA ŞİRKETLERİ MİLYONLARCA LİRA DOLANDIRILDI

Şebekenin hasar danışmanlığı ve avukatlık ayağında yer aldığı belirtilen Alkan D.’nin, dosyaları şirkete sokmak, hasar ihbarlarını sisteme girmek ve kaza tespit tutanaklarını düzelttirmekle görevli olduğu ortaya çıktı. Bu yöntemle sigorta şirketlerinin milyonlarca lira dolandırıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında Adana merkezli operasyon düzenlendi. Hakkında adli işlem başlatılan 88 şüpheliden 77’si yakalanarak gözaltına alındı.