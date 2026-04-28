Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından yayımlanan "2025 Yılı Sigorta Sektörü İstihdam Raporu", sektörün sadece finansal büyüklük olarak değil, insan kaynağı kalitesiyle de ivme kazandığını ortaya koydu. 2025 yılı verilerine göre sigorta şirketlerinde çalışan toplam kişi sayısı 27 bin 757’ye ulaşarak yeni bir barajı geride bıraktı. Sektörün sunduğu bu istihdam tablosu; yüksek eğitim seviyesi, genç nüfus yoğunluğu ve güçlü kadın temsiliyetiyle modern iş dünyasının standartlarını belirliyor.

İstatistiklere göre çalışanların %80’i lisans ve lisansüstü eğitim derecesine sahipken, kadınların iş gücündeki payı %56 seviyesinde gerçekleşti. İstihdamın ana gövdesini ise 26-45 yaş aralığındaki verimli ve dinamik yaş grubu oluşturuyor.

TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sektörün niceliksel artıştan ziyade nitelikli dönüşüme odaklandığını belirtti. Obalı, kadın istihdamındaki başarının ve genç yeteneklerin sektöre kazandırılmasının sürdürülebilir büyüme için kritik bir potansiyel sunduğunu ifade etti. Dijitalleşme ve müşteri odaklı yeni nesil uygulamaların ancak bu güçlü insan kaynağıyla mümkün olacağını söyleyen Obalı, kariyer gelişimini destekleyen bir ekosistem inşa etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Sektörün bugün ulaştığı başarıda en büyük payın çalışanların emeği olduğunu kaydeden Obalı, açıklamasını 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne özel bir mesajla noktaladı. Obalı, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir çalışma hayatı dileğiyle tüm sektör emekçilerinin bayramını kutladı.