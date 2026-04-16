Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), mali bünyesini güçlendiremeyen Magdeburger Sigorta'ya yönelik sert bir tedbir kararı aldı. SEDDK tarafından yapılan açıklamada, şirketin tüm branşlarda yeni poliçe düzenleme ve mevcut poliçeleri yenileme yetkisinin geçici olarak durdurulduğu duyuruldu.

MALİ ZAFİYET AŞILAMADI

Bir süredir SEDDK’nın yakın takibinde olan ve uygulanan kademeli tedbirlere rağmen mali bünye zafiyetini gidermeyi başaramayan Magdeburger Sigorta için yolun sonuna gelindi. Kurum, sermaye yeterlilik koşulları yeniden sağlanana kadar şirketin poliçe kesim işlemlerini yasakladı. Bu karar, sigortalıların haklarının korunması ve piyasa istikrarının sağlanması adına atılmış bir adım olarak değerlendiriliyor.

MEVCUT SİGORTALILAR NE YAPMALI?

Poliçesi bulunan vatandaşların merak ettiği "hasar tazminleri ne olacak?" sorusuna SEDDK’dan yanıt geldi. Kurum, şirketin daha önce düzenlemiş olduğu poliçelere ilişkin hasar ödemeleri başta olmak üzere, sigortalılara karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli önlemlerin alındığını belirtti. Sürecin yakından izlendiği ve sigortalı mağduriyetinin engellenmesi için kontrol mekanizmalarının devrede olduğu vurgulandı.

182 YILLIK GEÇMİŞ, 2018'DEN BU YANA TÜRKİYE'DE

1844 yılında Almanya’nın Magdeburg kentinde kurulan ve 182 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan şirket, 2018 yılından bu yana Türkiye pazarında Bor Holding bünyesinde faaliyet gösteriyordu. Birçok spor kulübüne verdiği sponsorluk destekleriyle de tanınan Magdeburger Sigorta’nın faaliyetlerinin durdurulması, sigorta sektöründe önemli bir boşluk yaratacağı öngörülüyor.