Sigorta primleri otomatik kesilecek: Kuryeler de sisteme dahil ediliyor

Mevcut Türk hukuku kapsamında bu vatandaşların "işçi mi yoksa bağımsız çalışan mı" olduğuna dair özel bir düzenleme yer alıyor. Bu sebeple yüz binlerce kişi için hukuki belirsizlik yaratıyordu. Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre yeni düzenleme ile bu kişilerin iş ilişkileri tanımlanarak hak kayıplarının önüne geçilmesi bekleniyor.