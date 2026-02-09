İktidarın, dijital platform çalışanlarına yönelik yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalıştığı ifade edildi. Algoritma temelli iş dağıtımı gerçekleştiren yerli ve yabancı dijital platformlarda çalışan motokuryeler, kargo ve yemek dağıtım personeli gibi çalışanları kapsayan kapsamlı bir mevzuat hazırlığı yapıldığı ifade ediliyor.
Sigorta primleri otomatik kesilecek: Kuryeler de sisteme dahil ediliyor
Derleyen: Baran Yalçın
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışma ile dijital platform çalışanlarının hukuki statüsünün ilk kez açık ve net bir yasal çerçeveye kavuşturulacak.
HUKUKİ BELİRSİZLİK SON BULACAK
Dijital platform iş modeli; internet tabanlı sistemler üzerinden müşteri, platform sağlayıcı ve hizmet veren çalışanın bir araya geldiği ulaşım, lojistik ve yemek dağıtımı gibi alanları içine alıyor.
Mevcut Türk hukuku kapsamında bu vatandaşların "işçi mi yoksa bağımsız çalışan mı" olduğuna dair özel bir düzenleme yer alıyor. Bu sebeple yüz binlerce kişi için hukuki belirsizlik yaratıyordu. Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre yeni düzenleme ile bu kişilerin iş ilişkileri tanımlanarak hak kayıplarının önüne geçilmesi bekleniyor.
PRİMLER OTOMATİK KESİLECEK
Düzenlemenin en kritik maddelerinden biri, özellikle esnaf kuryeler için büyük bir sorun olan sosyal güvenlik primleri konusu.
Mevcut sistemde BAĞ-KUR (4/b) kapsamında olan fakat prim borcu sebebiyle sağlık ve emeklilik haklarından yararlanamayan kişiler için primler, ücret ödenmeden önce doğrudan kaynaktan otomatik olarak kesilecek.
SİGORTA KAYDININ SİLİNMESİ RİSKİ ORTADAN KALKACAK
Bu model ile kuryelerin primlerini düzenli yatıramaması sebebiyle sigorta kaydının silinmesi riski ortadan kalkacak. Kesintisiz genel sağlık sigortası ve emeklilik haklarına erişim sağlanacak.
HAZIRLANAN TASLAĞIN İÇERİĞİ
Platformların tek taraflı olarak iş ilişkisini sonlandırması veya sebepsiz yere sistemi kapatması (anahtar kapatma) uygulamaları sınırlandırılarak iş güvencesi sağlanacak. İş alma süreçlerini, performans değerlendirmelerini ve ücretleri belirleyen algoritmaların yasal sınırları çizilecek. Esnek çalışma modeli korunurken, şeffaf bir performans sistemi dahil edilecek. Vatandaşlara işsizlik sigortası, iş sağlığı ve güvenliği standartları ile sendikal haklara erişim imkânı sağlanacak.
AB MODELİNE PARALEL HAZIRLANIYOR
Düzenleme, Avrupa Birliği’nin platform çalışanlarını “işçi” statüsüne yaklaştıran yaklaşımına paralel hazırlanıyor. AB’de 8 Şubat 2024 yılında platform çalışanlarının işçi sayılmasına yönelik yasal zemin oluşturulurken, Türkiye’de planlanan düzenlemenin ise esnek çalışma modelini koruyarak çalışanların haklarını güvence altına alması hedefleniyor.