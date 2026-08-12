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Kaynak: AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sigorta prim teşviklerine ilişkin güncel rakamları paylaştı.

Bakan Işıkhan, son 2 yılda 15 farklı sigorta prim teşviki uygulandığını belirterek, bu kapsamda sağlanan desteğin milyarlarca liraya ulaştığını açıkladı.

2025'TE 435,6 MİLYAR LİRA DESTEK SAĞLANDI

Işıkhan'ın paylaşımına göre, sigorta prim teşvikleri kapsamında 2025 yılında 435,6 milyar lira destek sağlandı.

Desteklerin, kayıtlı istihdamın artırılması ve çalışma hayatının güçlendirilmesi amacıyla uygulanan politikalar kapsamında hayata geçirildiği belirtildi.

2026'NIN İLK 5 AYINDA DESTEK 180,8 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Bakan Işıkhan, 2026 yılının ilk 5 ayında ise 180,8 milyar lira sigorta prim desteği sağlandığını bildirdi.

Böylece 2025 yılı ile 2026'nın ilk 5 ayında sağlanan toplam destek tutarı 616,4 milyar liraya ulaştı.

KADIN, GENÇ VE ENGELLİ İSTİHDAMINA VURGU

Işıkhan, sigorta prim teşviklerinin özellikle kadınlar, gençler ve engelli vatandaşlar başta olmak üzere dezavantajlı grupların iş gücüne katılımını desteklemeyi amaçladığını belirtti.

Bakan Işıkhan ayrıca, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve kayıtlı istihdamın büyütülmesi için çalışma hayatına yönelik politikaların sürdürüleceğini ifade etti.

Işıkhan paylaşımında, “Kayıtlı istihdamımızı büyütüyor, çalışma hayatımızı güçlendiriyoruz” mesajını verdi.