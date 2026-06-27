Yıllardır aynı cümleyi kuruyorum:

Sigorta acentadan yapılır.

Bu konuda onlarca köşe yazısı yazdım. Defalarca söyledim; sigortayı internetten ya da bankadan değil, bir sigorta acentasından yaptırın.

Bazıları bunu eski kafalılık olarak gördü. "İnternetten daha ucuz", "Banka daha pratik" dedi.

Ben ise hep aynı soruyu sordum:

Peki kötü gün geldiğinde kimi arayacaksınız?

Mart ayında ağır bir trafik kazası geçirdim. Yaralandım. Aracım pert oldu.

Kaza anını yaşayan bilir...

İnsan önce ne olduğunu anlayamıyor. Başınız dönüyor. Şok içindesiniz. Yolun ortasında çaresizce etrafa bakıyorsunuz. Ne yapmanız gerektiğini bile düşünemiyorsunuz.

İşte tam o anda aklınıza ilk gelen şey, yıllardır ödediğiniz poliçe oluyor.

Ama poliçeden daha önemlisi, o poliçeyi size satan insan oluyor.

Ben de hiç düşünmeden sigortamı yaptırdığım Samsun İK Sigorta Acentesi'nden İmran Kılıç Hanım'ı aradım.

Telefonun diğer ucunda sadece görevini yapan biri yoktu.

Beni dinleyen, sakinleştiren, ne yapmam gerektiğini tek tek anlatan, yaşadığım sıkıntıyı benimle paylaşan gerçek bir insan vardı.

İnanın bana...

O anda bunun değeri parayla ölçülemez.

Kazadan dakikalar sonra başlayan süreç, aracın pert işlemleri tamamlanıncaya kadar devam etti.

Eksper...

Evraklar...

Sigorta şirketi...

Kasko işlemleri...

Resmî prosedürler...

Her aşamada yanımda oldular.

Ben sadece kazayı yaşamadım; iyi bir sigorta acentasının ne kadar büyük bir güven olduğunu da yaşayarak öğrendim.

Şimdi kendinize şu soruyu sorun.

Poliçenizi internetten alsaydınız ne olacaktı?

Muhtemelen bir çağrı merkezini arayacaktınız.

Dakikalarca bekleyecektiniz.

"Size daha iyi hizmet verebilmemiz için lütfen talebinizi birkaç kelime ile söyleyin..."

Ardından sizi anlamaya çalışan bir yapay zekâ...

Sonra başka bir müşteri temsilcisi...

Sonra başka bir departman...

Belki de saatler sürecek bekleyiş...

Oysa kaza geçiren insanın ihtiyacı bunlar değildir.

Onun ihtiyacı karşısında bir insan bulmaktır.

Bankadan yapılan sigortalar da farklı değil.

Poliçeyi satarken herkes çok hızlıdır.

Ama iş hasar ödemeye, evrak toplamaya, eksper sürecine geldiğinde çoğu zaman ortada sizi tanıyan kimseyi bulamazsınız.

Çünkü siz onlar için sadece bir müşteri numarasısınızdır.

İyi bir sigorta acentasında ise durum tamamen farklıdır.

Sizi isminizle tanırlar.

Aracınızı bilirler.

Geçmişinizi bilirler.

En önemlisi de, kötü gününüzde telefonunuzu açarlar.

Bugün geriye dönüp baktığımda şunu çok net söyleyebiliyorum.

Sigorta sadece bir poliçe değildir.

Sigorta, kötü günde yanınızda duracak doğru insanı seçmektir.

Belki internetten birkaç yüz lira daha ucuza poliçe alabilirsiniz.

Ama o birkaç yüz liranın karşılığında kaybettiğiniz şey, kazadan sonraki en değerli hizmet olabilir.

Ben bunu yaşayarak öğrendim.

Bu yüzden yıllardır söylediğim cümlenin arkasındayım.

Sigorta acentadan yapılır.

Çünkü gerçek sigortacı, poliçeyi sattığında değil; telefonunuz gece yarısı çaldığında görevinin başladığını bilir.

Ve unutmayın...

İyi bir sigorta acentası, sadece poliçenizi değil, en zor gününüzü de yönetir. İşte bu yüzden onlar, gerçek anlamda kara gün dostudur.