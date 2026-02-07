Sağlık Bakanlığı'nın "Dumansız hava sahası" çalışmaları kapsamında üzerine çalıştığı yeni düzenlemenin hatları belli oldu. Düzenlemeye göre çocuk parkları, plajlar ve sahil şeritlerinde de siga içmek yasaklanacak. Denetimler sıkı tutulacak.

YARI AÇIK MEKANLAR DA KAPALI SAYILACAK

Düzenlemeye göre yarı açık (tavanı açılır kapanır) mekanlar da kapalı alan olarak değerlendirecek ve kırmızı alan kapsamına girecek

AMAÇ PASİF İÇİCİLİĞİ ÖNLEMEK

Pasif içiciliği ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla hazırlanan düzenlemede bu alanlar kırmızı alan olarak adlandırılacak.

bu alanlarda denetimler sadece kolluk kuvvetleri değil, belediye zabıta ekipleri ve dumansız hava sahası denetçileri tarafından da titizlikle yürütülecek. Cezai müeyyidelerin ve uygulama takviminin önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

çocuk parkları, plajlar ve sahil şeritleri