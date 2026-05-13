13 Mayıs 2026 Çarşamba
Sigaraya tarihi yasak: Nakit ödeme kalkıyor, cezalar 100 katına çıkıyor

Sigaraya tarihi yasak: Nakit ödeme kalkıyor, cezalar 100 katına çıkıyor

AK Parti’nin hazırladığı 41 maddelik dev yasa taslağıyla tütünle mücadelede yeni dönem başlıyor. Sigara satışında nakit ödeme kaldırılırken, cezalar 100 kat artırılacak; kafelerin açık alanlarına sert sınırlamalar getirilecek. Hedef ise 1 Ocak 2040 itibarıyla sigara satışını sona erdirmek.

Eda Erdağı
Ak Parti'nin Türkiye’de tütünle mücadele kapsamında hazırladığı yeni yasa taslağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak. 2028 yılına kadar kademeli olarak uygulanacak düzenlemeyle birlikte sigara satışında nakit ödeme dönemi sona ererken, kuralları ihlal edenlere yönelik para cezalarının 100 kat artırılması planlanıyor.

1 Ocak 2040 tarihine kadar ise sigara satışının tamamen bitirilmesi temel amaç olarak belirledi.

Avrupa Birliği'nin "2040'ta tütünsüz nesil" vizyonuyla paralel olarak Sağlık Bakanlığı desteğiyle hazırlanan 41 maddelik dev yasa taslağının önümüzdeki haftalarda Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

100 KATI CEZA GELİYOR
2028 yılına kadar hayata geçmesi planlanan taslak ile tütünle mücadelede yeni bir dönemin kapısı aralanacak, cezalar ise yüz kart artırılacak. Taslak metne göre kuralları ihlal edenlere uygulanacak para cezaları tutarlarının 100 katına kadar artırılması öngörülüyor. 2026 itibarıyla yasaklı alanlarda tütün ve tütün mamulleri tüketenlere 1764 TL-5 bin TL arasında, işletmelere ise 24 bin 440 TL- 122 bin 660 TL arasında ceza kesilebiliyor.

NAKİTLE ALIM DÖNEMİ BİTİYOR
AK Parti tarafından Meclis’e taşınma hazırlığındaki yasa taslağına göre 18 yaşından küçüklerin sigaraya erişiminin etkin biçimde engellenmesi için, sigara satışı yalnızca elektronik ortamda yapılacak. Nakitle alım dönemi sona erecek. Öncelikli amaç ise 1 Ocak 2040 tarihinde satışı tamamen sona erdirmek.

Ayrıca, sigara paketlerinin reklam etkisini tamamen yok etmek amacıyla 'tek tip' uygulamasına geçilecek ve ürünler marketlerde tüketicinin doğrudan ulaşamayacağı kapalı dolaplarda muhafaza edilecek.

ÖZEL TÜKETİM ALANI OLUŞTURULACAK
Öte yandan hazırlanan yasa taslağına göre sigara içmek isteyenler için özel tüketim alanları oluşturulacak ve çocukların bu alanlara girmesi yasaklanacak. Yasaklar yalnızca geleneksel ürünler için değil, masum gibi gösterilen elektronik ürünler için de geçerli olacak.

KAFE VE RESTORANLARIN AÇIK ALANLARINA SIKI DENETİM GELİYOR
Tütün tüketiminin kamusal alanlardaki etkilerini asgari düzeye indirmeyi amaçlayan düzenleme, sosyal hayatta da köklü değişimleri beraberinde getiriyor.

Mevcut kısıtlamaların ötesine geçilerek restoran, kafe ve pastane gibi işletmelerin açık alanlarında sigara içilmesi büyük ölçüde sınırlandırılacak.

Mekanların sadece yüzde onluk kısımları özel sigara içme alanı olarak ayrılabilecek ve bu bölgelere işletme tarafından hiçbir şekilde yiyecek, içecek servisi veya garson hizmeti sunulmayacak.

“Sigara satışında nakit ödemenin yasaklanması, reklamı önlemek için sigaraların tek tipte olma zorunluluğu ve sigaraların müşterice doğrudan erişilemeyecek kapalı dolaplarda sunulması” gibi 3 kritik düzenlemenin 2 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

