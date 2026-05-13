Sigaraya tarihi yasak: Nakit ödeme kalkıyor, cezalar 100 katına çıkıyor

100 KATI CEZA GELİYOR

2028 yılına kadar hayata geçmesi planlanan taslak ile tütünle mücadelede yeni bir dönemin kapısı aralanacak, cezalar ise yüz kart artırılacak. Taslak metne göre kuralları ihlal edenlere uygulanacak para cezaları tutarlarının 100 katına kadar artırılması öngörülüyor. 2026 itibarıyla yasaklı alanlarda tütün ve tütün mamulleri tüketenlere 1764 TL-5 bin TL arasında, işletmelere ise 24 bin 440 TL- 122 bin 660 TL arasında ceza kesilebiliyor.