Dumansız Hava Sahası uygulması genişletiliyor. Gündemde sigara kullanımına yeni yasaklar getirecek düzenleme var. Yeni düzenlemeye göre AVM ve işyerlerinin ana giriş kapısından 5 metre azami sınır koyulacak. Kapıya 5 metreden daha yakın bir mesafede sigara içilemeyecek

PARK VE SAHİLLERDE MAVİ ALAN

Çocuk parkları ve sahillerde sigara içmek tamamen yasaklanacak. Mavi bölgeler ilan edilecek.

ONLARA DA YASAK

Yarı açık alan tanımı tarihe karışıyor. Artık açılır - kapanır tavana sahip olan işletmelerde de sigara içmek yasak olacak. Mekan "kapalı alan" statüsünde değerlendirilecek.