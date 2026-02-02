Zamlar yağmaya devam ediyor. Maliyet ve vergi güncellemeleri gerekçe gösterilerek sigara fiyatlarına 5 ila 10 TL arasında “geçiş” zammı bekleniyor. Zammı Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar duyurdu.

Ocak ayı ile beraber zamlanması beklenen sigara fiyatlarına Şubat ayında zam gelecek.

Dündar, kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, "Şubat ayı itibarıyla maliyet ve vergi güncellemeleri kaynaklı sigaraya 5 TL ile 10 TL arasında bir "geçiş" zammı öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

SARAY'DAN 300 LİRALIK ÇAĞRI GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Saray'ın sağlık kurulu üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, Türkiye'deki sigara fiyatlarını yurt dışı örneklerle karşılaştırma yaparak, sigara ile ilgili "En ucuzu Türkiye'de" demişti.

İngiltere’de bir paket sigaranın 15 sterlin (yaklaşık 894 lira), bir pidenin ise 7 sterlin (407 lira) olduğunu söyleyen Ergüder “Türkiye’de ise tam tersi. Bir pide parasına 3 paket sigara alınıyor. Burada çok uluslu şirketler de boş durmuyor.

Baskı yaparak ‘Sigaraya zam yaparsanız enflasyon ve kaçakçılık artar’ diyorlar. Ama biz Maliye Bakanlığında uzman arkadaşlarla Türkiye’de 2002 ile 2019 yılları arasında sigara fiyatıyla enflasyon ilişkisini inceledik ve hiçbir şey bulamadık.

Sigara fiyatları dünyada 5 litre benzin fiyatına eş değerdir. Bu mantıkla Türkiye’de bir paket sigaranın en az 300 lira olması gerekiyor.” değerlendirmesi yapmıştı.