Sigarayı bıraktırma ve tütünle mücadele konusunda daha etkin bir strateji belirlemeleri gerektiğini söyleyen Ergüder, bir paket sigaranın beş litre mazotla aynı fiyatta olması gerektiğini dile getirdi. Ergüder ayrıca, fiyatlardaki yüzde 10'luk bir artışın, sigara kullanımında yüzde 8'lik bir düşüşe sebep verdiğin de ifade etti.

"EN AZ 300 TL OLMALI"

Dünyada kabul görmüş fiyatlama paritesinde bir paket sigara beş litre benzinle eşdeğer tutuluyor. Bu fiyatlamaya göre Türkiye'de sigaranın en az 300 lira olması gerekiyor.

"KAÇAKÇILIĞI TETİKLEMEZ"

Tütün ürünlerine yapılan zamların enflasyonu tetiklediği veya yasa dışı ticareti artırdığı yönündeki yaygın argümanlara da değinen Ergüder, bu iddiaların bilimsel verilerle desteklenmediğini söyledi. 2002-2019 dönemini kapsayan incelemelerinde, sigara fiyat artışları ile genel enflasyon verileri arasında anlamlı bir korelasyon bulamadıklarını belirten Ergüder, etkin denetimle kaçakçılık riskinin de minimize edilebileceğini vurguladı.