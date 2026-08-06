Yeniçağ Gazetesi
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Sigarada üçüncü zam dalgası: Bir sigara grubuna daha zam geldi

Sigara fiyatlarındaki artış dalgası sürüyor. Son günlerde JTI ve Philip Morris gruplarında yapılan zamların ardından bu kez BAT grubundaki ürünlerin fiyatları güncellendi. Yeni tarifenin 7 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kaynak: Diğer
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Sigarada üçüncü zam dalgası: Bir sigara grubuna daha zam geldi - Resim: 1

Zam dalgası BAT grubuna da ulaştı

Sigara fiyatlarında peş peşe gelen zamların ardından bu kez British American Tobacco (BAT) grubundaki ürünlerin yeni fiyatları belli oldu.

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Sigarada üçüncü zam dalgası: Bir sigara grubuna daha zam geldi - Resim: 2

Sektör kaynaklarınca paylaşılan fiyat listesine göre zamlı tarifenin 7 Ağustos 2026 tarihinden itibaren uygulanması bekleniyor. Böylece Kent, Rothmans, Tekel 2000, Tekel 2001, Viceroy, Pall Mall ile Maltepe & Samsun markalarının satış fiyatları yeniden güncellenecek.

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Sigarada üçüncü zam dalgası: Bir sigara grubuna daha zam geldi - Resim: 3

Birçok ürüne 5 TL zam geldi

Yeni fiyat listesine göre BAT grubundaki ürünlerin büyük bölümünde 5 TL'lik fiyat artışı uygulanacak.

Kent Switch ürünleri 110 TL'den 115 TL'ye
Kent Drange ile Kent Dark Blue ürünleri 115 TL'den 120 TL'ye
Kent Slims Long ürünleri 120 TL'den 125 TL'ye
Kent Slims ile Kent Blue ve Kent White ürünleri 125 TL'den 130 TL'ye yükseldi.

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Sigarada üçüncü zam dalgası: Bir sigara grubuna daha zam geldi - Resim: 4

Ayrıca;

Rothmans 110 TL'den 115 TL'ye
Tekel 2000 110 TL'den 115 TL'ye
Tekel 2001 115 TL'den 120 TL'ye
Viceroy 115 TL'den 120 TL'ye
Pall Mall 115 TL'den 120 TL'ye
Maltepe & Samsun ürünleri ise 115 TL'den 120 TL'ye çıktı.

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Sigarada üçüncü zam dalgası: Bir sigara grubuna daha zam geldi - Resim: 5

Bu güncellemeyle birlikte BAT grubunda en ucuz sigara 115 TL, en pahalı sigara ise 130 TL oldu.

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Sigarada üçüncü zam dalgası: Bir sigara grubuna daha zam geldi - Resim: 6

Son günlerde iki gruba daha zam gelmişti

BAT grubundaki fiyat artışı, son günlerde sigara sektöründe yaşanan üçüncü büyük zam olarak dikkat çekti.

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Sigarada üçüncü zam dalgası: Bir sigara grubuna daha zam geldi - Resim: 7

İlk olarak JTI grubunda fiyatlar güncellenmiş, yapılan artışlarla birlikte ürünlere göre 5 ila 10 TL arasında zam uygulanmıştı.

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Sigarada üçüncü zam dalgası: Bir sigara grubuna daha zam geldi - Resim: 8

Ardından Philip Morris grubu da yeni fiyat listesini açıklamış, özellikle Parliament Midnight'ın 140 TL'ye yükselmesi dikkat çekmişti.

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Sigarada üçüncü zam dalgası: Bir sigara grubuna daha zam geldi - Resim: 9

Yeni tarife yarından itibaren uygulanacak

Sektör temsilcilerinin paylaştığı fiyat listesine göre BAT grubundaki yeni fiyatların 7 Ağustos 2026 Cuma gününden itibaren satış noktalarında uygulanması bekleniyor.

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Sigarada üçüncü zam dalgası: Bir sigara grubuna daha zam geldi - Resim: 10

Öte yandan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla BAT grubunun zamlı fiyat listesini duyurdu. Böylece son günlerde JTI ve Philip Morris'in ardından BAT grubu da fiyatlarını yukarı yönlü güncellemiş oldu.

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