Sigarada üçüncü zam dalgası: Bir sigara grubuna daha zam geldi

Öte yandan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla BAT grubunun zamlı fiyat listesini duyurdu. Böylece son günlerde JTI ve Philip Morris'in ardından BAT grubu da fiyatlarını yukarı yönlü güncellemiş oldu.