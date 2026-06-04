Bu kapsamda ilk adım Antalya’da atıldı. Kentte çevreyi koruma ve dumansız hava sahası hedefi doğrultusunda bazı ünlü plajlarda sigara içilmesi yasaklandı. Uygulamanın ilk etapta Lara Plajı, Belek Plajları, Çamyuva Sahili ve Konyaaltı Beach Park bölgelerinde hayata geçirilmesi planlanıyor.
Sigara yasakları genişliyor: Artık orada da içmek yasak
Sigara kullanımına yönelik kısıtlamalar Türkiye’de yeni bir aşamaya taşınıyor. Özellikle yaz aylarında yoğun turist akınıyla dikkat çeken sahil bölgelerinde, çevre kirliliğini azaltmak amacıyla “dumansız alanlar” uygulaması genişletiliyor.
Özellikle yaz sezonunda Akdeniz ve Ege kıyılarında artan yoğunluk, sahillerde ciddi bir çevre sorununu da beraberinde getiriyor. Plajlara gelen yerli ve yabancı turistlerin bıraktığı sigara izmaritleri, hem görüntü kirliliğine hem de ekosistem üzerinde olumsuz etkilere yol açıyor.
Avrupa’da ise benzer uygulamalar zaten yaygın. İspanya ve Fransa gibi ülkelerde birçok sahilde sigara içmek yasaklanmış durumda ve cezalar 30 eurodan başlayıp 2 bin euroya kadar çıkabiliyor.
Türkiye’de hazırlanan yeni düzenlemelerle birlikte sigara ve nargile gibi tütün ürünlerine yönelik yasakların daha da genişletilmesi bekleniyor. Meclis’e sunulması planlanan taslağa göre; restoran ve kafelerin açık alanlarında sigara içilmesi yasaklanacak, ayrıca sigara içenler için ayrılan bölümlerde yiyecek-içecek servisi yapılmayacak.
Bununla birlikte ibadethaneler, eğitim kurumları, üniversiteler, sağlık tesisleri, çocuk parkları, spor alanları ve plajlar gibi birçok kamusal açık alanda sigara kullanımı tamamen sınırlandırılacak.
Yeni düzenlemelerde cezaların da ciddi şekilde artırılması öngörülüyor. İhlal durumunda hem bireylere hem işletmelere 5 bin liradan 10 milyon liraya kadar para cezası ve hatta ruhsat iptali gibi yaptırımlar uygulanabilecek.
Sahilde sigara içen bireyler için mevcut cezanın da 5 bin liraya yükseltilmesi gündemde.