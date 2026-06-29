Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Sigara yasağında kapsam genişliyor: Bakan detayları açıkladı

Sigara yasağında kapsam genişliyor: Bakan detayları açıkladı

Sağlık Bakanı Memişoğlu, tütün kullanımıyla mücadele kapsamında hazırlanan yeni kanun taslağının detaylarını paylaştı. Kapalı mekanlardaki ihlallerin önüne geçmek ve özellikle 18 yaş altındaki bireylerin tütün ürünlerine erişimini denetim altına almak amacıyla kapsamlı bir düzenlemeye gidiliyor.

Kaynak: AA
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Sigara yasağında kapsam genişliyor: Bakan detayları açıkladı - Resim: 1

Kapalı alanlarda sigara içme yasağının ihlali ve 18 yaşından küçükler için sigara satışı konusunda Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

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Sigara yasağında kapsam genişliyor: Bakan detayları açıkladı - Resim: 2

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara kullanımını azaltmaya yönelik yeni bir kanun taslağı üzerinde çalışıldığını duyurdu.

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Sigara yasağında kapsam genişliyor: Bakan detayları açıkladı - Resim: 3

Hazırlanan düzenlemeyle tütün ürünlerinin görünürlüğünün engellenmesi, kapalı alanlardaki sigara yasağının daha etkin uygulanması ve 18 yaş altına satış denetimlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

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Sigara yasağında kapsam genişliyor: Bakan detayları açıkladı - Resim: 4

Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni düzenlemenin temel hedeflerinden birinin özellikle çocukların ve gençlerin tütün ürünleriyle karşılaşmasını azaltmak olduğunu söyledi.

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Sigara yasağında kapsam genişliyor: Bakan detayları açıkladı - Resim: 5

SİGARANIN GÖRÜNÜRLÜĞÜ AZALTILACAK
Memişoğlu, "Sigara ve tütünün görünür olmasını istemiyoruz. Yasaklamayacağız ancak görünür olmasını engelleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Sigara yasağında kapsam genişliyor: Bakan detayları açıkladı - Resim: 6

18 YAŞ ALTINA DENETİMLER SIKILAŞACAK
Hazırlanan kanun taslağında, 18 yaşından küçüklere sigara satışının daha etkin şekilde denetlenmesine yönelik Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Taslak metinde satışa yönelik yeni maddelerin de gelmesi bekleniyor. Bakan Memişoğlu, mevcut yasaklara rağmen denetimlerde eksiklikler bulunduğunu belirterek, bu konuda yeni düzenlemeler yapılacağını ifade etti.

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Sigara yasağında kapsam genişliyor: Bakan detayları açıkladı - Resim: 7

KAPALI ALANLARA YENİ KRİTERLER GELİYOR
Taslak kapsamında kapalı alanlarda sigara yasağının uygulanmasına ilişkin kriterlerin de netleştirileceği belirten Memişoğlu, işletmelerin açık veya kapalı alan tanımlarına ilişkin belirsizliklerin giderileceğini söyledi. Bakan Memişoğlu, "Mekanlar camekanlı mı, kapalı mı, açık mı? Bunları netleştireceğiz." dedi.

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Sigara yasağında kapsam genişliyor: Bakan detayları açıkladı - Resim: 8

"TOPLUMUN KULLANMA İSTEĞİNİ AZALTACAĞIZ"
Memişoğlu, sigara konusunda bir kanun taslağı hazırladıklarına değinerek, "Şu anda tartışılıyor, bazı değişiklikler olabilir. Bizim bir taslak metnimiz var. Cumhurbaşkanımızla, milletvekillerimizle ve ilgili kuruluşlarla konuşuyoruz. İnşallah birkaç ay içinde tekamül hale gelmiş olacak. Sigara ve tütünün özellikle çocuklarımız için görünür olmasını istemiyoruz. Sigaranın mümkün olduğu kadar görünür olmamasını sağlayacağız. Biz esasında talebi, toplumun bunu kullanma isteğini azaltacağız." açıklamasını yaptı.

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