Sigara satışı ömür boyu yasaklanacak: Meclis’e geliyor

Taslağa göre, 2040 yılından itibaren ülke genelinde tütün ürünlerinin üretimi ve satışı kökten yasaklanacak. Her yıl 35 bin kişinin önlenebilir bir hastalık olan akciğer kanserinden hayatını kaybettiğine dikkat çeken uzmanlar, bu tarihi adımla "akciğer kanseri salgınının" bitirilmesini öngörüyor.