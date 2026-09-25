Türkiye, tütünle mücadelede dünya çapında ses getirecek yeni bir döneme girmeye hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yaklaşık bir yıldır üzerinde çalışılan ve Ekim ayında TBMM gündemine sunulması planlanan yeni kanun teklifi, sigara tüketimine karşı bugüne kadarki en radikal kısıtlamaları içeriyor.
Sigara satışı ömür boyu yasaklanacak: Meclis’e geliyor
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de tütün kullanımını kökten bitirmeye yönelik tarihi bir yasa teklifi hazırlıyor. Türkiye'de tütün ticaretini tamamen sonlandırılması yasada hedefleniyor.Kaynak: AA
Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi kapsamında 2008 yılında kapalı alan yasaklarıyla dünyaya örnek olan Türkiye, artan kullanım oranlarına karşı politikalarını güncelliyor.
Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder’in detaylarını paylaştığı yeni taslak, özellikle çocukları, gençleri ve kadınları korumayı merkeze alıyor.
Taslağın en çarpıcı maddesi, genç kuşakları tütün ürünlerinden tamamen uzak tutmayı hedefliyor. Kanun yasalaşırsa, 1 Ocak 2015 tarihinden sonra doğanlara hayatları boyunca sigara ve tütün ürünü satışı yapılamayacak.
İngiltere gibi ülkelerde de gündeme gelen bu "Dumansız Nesil" modeliyle, gençlerin tütünle tanışmasının kalıcı olarak önüne geçilmesi amaçlanıyor.
18 yaş altı erişimi sıfıra indirmek için kredi kartı ve kimlik doğrulama sistemleri de devreye alınacak.
Düzenlemenin nihai hedefi ise Türkiye'yi sigaranın hiç olmadığı bir ülkeye dönüştürmek.
Taslağa göre, 2040 yılından itibaren ülke genelinde tütün ürünlerinin üretimi ve satışı kökten yasaklanacak. Her yıl 35 bin kişinin önlenebilir bir hastalık olan akciğer kanserinden hayatını kaybettiğine dikkat çeken uzmanlar, bu tarihi adımla "akciğer kanseri salgınının" bitirilmesini öngörüyor.
Yeni düzenleme, sadece kapalı alanları değil, sosyal hayatın merkezindeki açık alanları da kapsıyor. Restoran ve lokantaların açık bölümlerinde sigara içilmesi tamamen yasaklanacak. Park, bahçe ve kamu binalarının çevresinde ise yalnızca dışarıdan görünmeyecek özel içme alanları oluşturulacak.Böylece çocukların ve gençlerin sigara içilen ortamlara görsel olarak maruz kalması engellenecek.
Özellikle kadın kullanıcıları hedef aldığı belirtilen ve son 10-15 yılda kadınlarda sigara içme oranını yüzde 50 civarında artıran ince (slim) sigaralar da tarihe karışıyor. Standart paket uygulamasına geçilmesiyle birlikte tüm ince formlu sigaralar piyasadan çekilecek.
Ayrıca sigara paketlerine eklenecek yeni bir "sağlık vergisi" ile tütün ürünlerinden elde edilen ek gelir, doğrudan koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetlerinin finansmanında kullanılacak. Saha araştırmaları, toplumun yüzde 90'ının, halihazırda sigara kullananların ise yüzde 60'ının bu yeni yasa hazırlığına destek verdiğini gösteriyor.