Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Sigara satışı ömür boyu yasaklanacak: Meclis’e geliyor

Sigara satışı ömür boyu yasaklanacak: Meclis’e geliyor

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de tütün kullanımını kökten bitirmeye yönelik tarihi bir yasa teklifi hazırlıyor. Türkiye'de tütün ticaretini tamamen sonlandırılması yasada hedefleniyor.

Kaynak: AA
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Sigara satışı ömür boyu yasaklanacak: Meclis’e geliyor - Resim: 1

Türkiye, tütünle mücadelede dünya çapında ses getirecek yeni bir döneme girmeye hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yaklaşık bir yıldır üzerinde çalışılan ve Ekim ayında TBMM gündemine sunulması planlanan yeni kanun teklifi, sigara tüketimine karşı bugüne kadarki en radikal kısıtlamaları içeriyor.

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Sigara satışı ömür boyu yasaklanacak: Meclis’e geliyor - Resim: 2

Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi kapsamında 2008 yılında kapalı alan yasaklarıyla dünyaya örnek olan Türkiye, artan kullanım oranlarına karşı politikalarını güncelliyor.

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Sigara satışı ömür boyu yasaklanacak: Meclis’e geliyor - Resim: 3

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder’in detaylarını paylaştığı yeni taslak, özellikle çocukları, gençleri ve kadınları korumayı merkeze alıyor.

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Sigara satışı ömür boyu yasaklanacak: Meclis’e geliyor - Resim: 4

Taslağın en çarpıcı maddesi, genç kuşakları tütün ürünlerinden tamamen uzak tutmayı hedefliyor. Kanun yasalaşırsa, 1 Ocak 2015 tarihinden sonra doğanlara hayatları boyunca sigara ve tütün ürünü satışı yapılamayacak.

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Sigara satışı ömür boyu yasaklanacak: Meclis’e geliyor - Resim: 5

İngiltere gibi ülkelerde de gündeme gelen bu "Dumansız Nesil" modeliyle, gençlerin tütünle tanışmasının kalıcı olarak önüne geçilmesi amaçlanıyor.

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Sigara satışı ömür boyu yasaklanacak: Meclis’e geliyor - Resim: 6

18 yaş altı erişimi sıfıra indirmek için kredi kartı ve kimlik doğrulama sistemleri de devreye alınacak.

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Sigara satışı ömür boyu yasaklanacak: Meclis’e geliyor - Resim: 7

Düzenlemenin nihai hedefi ise Türkiye'yi sigaranın hiç olmadığı bir ülkeye dönüştürmek.

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Sigara satışı ömür boyu yasaklanacak: Meclis’e geliyor - Resim: 8

Taslağa göre, 2040 yılından itibaren ülke genelinde tütün ürünlerinin üretimi ve satışı kökten yasaklanacak. Her yıl 35 bin kişinin önlenebilir bir hastalık olan akciğer kanserinden hayatını kaybettiğine dikkat çeken uzmanlar, bu tarihi adımla "akciğer kanseri salgınının" bitirilmesini öngörüyor.

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Sigara satışı ömür boyu yasaklanacak: Meclis’e geliyor - Resim: 9

Yeni düzenleme, sadece kapalı alanları değil, sosyal hayatın merkezindeki açık alanları da kapsıyor. Restoran ve lokantaların açık bölümlerinde sigara içilmesi tamamen yasaklanacak. Park, bahçe ve kamu binalarının çevresinde ise yalnızca dışarıdan görünmeyecek özel içme alanları oluşturulacak.Böylece çocukların ve gençlerin sigara içilen ortamlara görsel olarak maruz kalması engellenecek.

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Sigara satışı ömür boyu yasaklanacak: Meclis’e geliyor - Resim: 10

Özellikle kadın kullanıcıları hedef aldığı belirtilen ve son 10-15 yılda kadınlarda sigara içme oranını yüzde 50 civarında artıran ince (slim) sigaralar da tarihe karışıyor. Standart paket uygulamasına geçilmesiyle birlikte tüm ince formlu sigaralar piyasadan çekilecek.

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Sigara satışı ömür boyu yasaklanacak: Meclis’e geliyor - Resim: 11

Ayrıca sigara paketlerine eklenecek yeni bir "sağlık vergisi" ile tütün ürünlerinden elde edilen ek gelir, doğrudan koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetlerinin finansmanında kullanılacak. Saha araştırmaları, toplumun yüzde 90'ının, halihazırda sigara kullananların ise yüzde 60'ının bu yeni yasa hazırlığına destek verdiğini gösteriyor.

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