Sağlık Bakanlığı, sigara kullanımını azaltmayı hedefleyen tütün düzenlemesinde sona geldi. Taslak çalışmaya göre, marketlerde sigara ve diğer tütün ürünleri kasa arkasından kaldırılacak, satış noktalarında hiçbir tütün ürünü görünmeyecek.

ZARARSIZ ALGISI ORTADAN KALDIRILACAK

Çocukların tütünle karşılaşmasını önlemek amacıyla parklar, bahçeler ve oyun alanlarında sigara kullanımı yasaklanacak. Ayrıca kapalı alanlarda sigara kullanımına ilişkin mevzuatta da değişiklikler yapılacak ve elektronik sigara gibi yeni nesil ürünlerin “zararsız” algısı ortadan kaldırılacak.