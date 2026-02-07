Sigara içenlerin telefonuna SMS gönderilecek

SİGARA KULLANANLARA SMS GİDECEK
Sağlık Bakanlığı, tütünle mücadelede yeni bir uygulamayı devreye sokuyor. Tütünsüz Türkiye hedefi amacıyla bu kez doğrudan tütün ürünü kullanan vatandaşlara ulaşılarak telefonlarına SMS gönderilecek.
TÜTÜN ÜRÜNÜ KULLANAN VATANDAŞLAR NASIL TESPİT EDİLECEK?
Peki, tütün ürünü kullanan vatandaşlar nasıl tespit edilecek? Herhangi bir sağlık kuruluşuna giden vatandaşa, doktorlar tarafından sigara kullanıp kullanmadığı sorulacak.
"Evet" cevabı verilmesi halinde kişi sistem üzerinden tespit edilecek.
"SMS İLE POLİKLİNİKLERE YÖNLENDİRME YAPILACAK"
Öte yandan tütün ürünlerini bırakmak isteyenler için atılabilecek adımlar da hatırlatılacak. Gönderilen SMS'lerde, Türkiye genelinde hizmet veren ücretsiz sigara bırakma polikliniklerine ilişkin bilgiler yer alacak.
Vatandaşlar, bu polikliniklere başvurarak hem danışmanlık hizmeti alabilecek hem de bırakma sürecinde tıbbi destekten yararlanabilecek.