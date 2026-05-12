Birçok sağlık probleminin öncüsü olan sigara kullanımına karşı mücadele programında Avrupa Birliği, Tütünsüz Nesil projesiyle Avrupa'da sigarayı yasaklamayı planlıyor. AK Parti, önümüzdeki günlerde konuya ilişkin bir yasa tasarısını Meclis'e getirecek.

SON 14 YIL

Türkiye, halk sağlığı tarihinin en köklü değişimlerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. Avrupa Birliği'nin "2040'ta tütünsüz nesil" vizyonuyla paralel olarak Sağlık Bakanlığı desteğiyle hazırlanan 41 maddelik dev yasa taslağının AK Parti tarafından, yakın zamanda TBMM'nin gündemine gelmesi bekleniyor. Tütün kullanım alışkanlıklarını kökten değiştirmeyi amaçlayan bu taslağın en radikal maddesi, 1 Ocak 2040 tarihi itibarıyla ülke genelinde her türlü tütün ürününün satışına tamamen son verilmesini öngörüyor.

YASAK ÜSTÜNE YASAK GELİYOR

Yeni düzenleme, sosyal yaşam alanlarındaki serbestliği de ciddi ölçüde kısıtlıyor. Taslağa göre restoran, kafe ve pastanelerin açık alanlarında sigara içilmesi yasaklanırken, işletmelere yalnızca toplam alanlarının yüzde 10'u kadar bir "içme alanı" ayırma izni verilecek. Ancak bu özel bölümlerde garson hizmeti veya yiyecek-içecek servisi yapılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek. Satış noktalarındaki denetimi sıkılaştırmak amacıyla nakit ödeme devri kapanırken, yalnızca kimlik ve yaş doğrulaması yapabilen elektronik sistemler üzerinden alışveriş yapılabilecek.

2040 yılından itibaren elektronik sigaralardan ısıtılmış tütün ürünlerine kadar tüm nikotin cihazlarının üretimi ve tüketimi tamamen yasak kapsamına alınacak. Bu yasaklara uymayanlara 1 milyon ile 5 milyon TL arasında değişen astronomik para cezaları uygulanması planlanıyor. Ayrıca çocuklara tütün ürünü satanlara hapis cezası, yasaklı alanlarda kural ihlali yapan bireylere 5 bin TL, işletmelere ise 50 bin TL'den başlayan kademeli kapatma cezaları gibi ağır yaptırımlar getirilecek.

CEZALAR 100 KAT ARTACAK

Taslakta yer alan ve ihlaller durumunda uygulanması planlanan ağır yaptırımlar şu şekilde sıralanıyor:

2040 sonrası üretim ve satış yasağına uymayanlara: 1 milyon TL ile 5 milyon TL arasında değişen ağır para cezaları,

Çocuklara tütün ürünü satışı yapanlara: 1 yıla kadar hapis cezası,

Yasaklanan açık ve kapalı alanlarda sigara içen bireylere: 5 bin TL tutarında idari para cezası,

Kural ihlali yapan işletmelere: 50 bin TL'den başlayan ve ihlalin tekrarına göre kademeli olarak artan kapatma cezaları uygulanacak.